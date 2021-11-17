На заседании комитета по ЖКХ Саратовской облдумы обсудили тему сгоревшего здания бывшей гостиницы «Россия».

Депутат от фракции КПРФ Александр Анидалов напомнил, что этот вопрос поднимал комитет четыре года назад, собственников нашли и заставили сделать ремонт, а потом комиссия, созданная по этому вопросу, перестала работать. В марте он просил рассмотреть эту тему и получил ответ, что все под контролем.

Он потребовал провести совещание по этому вопросу.

Глава жилищного комитета Сергей Гладков сообщил, что нужно сохранить объект, а депутат Алексей Наумов напомнил, что изъять объект можно через суд — ответственность за него находится на собственниках. Он предложил сделать соответствующий вопрос в прокуратуру.