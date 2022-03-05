Студентка факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института управления – филиала РАНХиГС Анастасия Шевченко рассказала почему приняла решение организовать акцию в поддержку президента и решения защитить жителей Донбасса.

«В такое важное для нашей страны время нам, как студенчеству – самой активной части молодежи, хотелось бы поддержать те решения, которые принимает наш Президент. Сегодня на просторах интернета разворачивается настоящая информационная война, и мы не можем оставаться равнодушными к тому, что происходит. Мы готовы выйти и озвучить свою позицию в поддержку нашей страны!», — отметила Анастасия Шевченко