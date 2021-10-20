Следственное управление сообщает, что по факту смерти женщины в Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее, 18 октября, в подъезде общежития на улице Вокзальная в Пугачеве на балконе общего пользования четвертого этажа жильцами было обнаружено тело 67-летней женщины, проживавшей в этом доме.

Эксперты установили, что причиной ее смерти стала травма шеи с переломом хряща гортани.

По подозрению в убийстве задержан 38-летний сосед погибшей. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.