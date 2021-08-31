Во вторник, 24 августа, в Саратове прошла лекция, посвященная финансовой грамотности. Гостья мероприятия Дарья Соловей рассказала о своем бизнесе и поддержке, которую ей оказало государство.

Она получила от государства материальную поддержку для развития бизнеса — 250 тысяч рублей, на которые смогла закупись необходимое для бизнеса оборудование. Сейчас Дарья арендует помещение на территории «бизнес-инкубатора» центра поддержки предпринимательства. После окончания ремонта там начнет работать полноценное производство.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.