Предприниматель из Балакова выплатил компенсацию за незаконное использование изображений персонажей мультфильма «Фиксики». Об этом сообщили в областном УФССП.

По решению Арбитражного суда гражданин продавал контрафактные игрушки с использованием товарных знаков и изображения персонажей мультфильма «Фиксики». Суд удовлетворил иск правообладателя и назначил компенсацию — 100 тысяч рублей.

Возбуждено исполнительное производство. Копии постановлений о возбуждении направлены сторонам в установленном порядке.

Должник не стал дожидаться мер принудительного исполнения и сам оплатил компенсацию в полном размере.