Прокуратура Ленинского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя г. Энгельса. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в 2019 году предприниматель ради хищения денег, выделенных на выполнение капитального ремонта четырех многоквартирных домов, расположенных в Ленинском районе Саратова, выполнил фактически меньший объем работ, чем предусмотрено договорами.

Несмотря на это обвиняемый включил невыполненные работы в акты о приемке, что послужило основанием для перечисления ему на счет пяти миллионов рублей.

Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу.