Судебные приставы в Саратовской области взыскивают с индивидуального предпринимателя крупную задолженность. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Предприниматель накопил долг перед ФНС, ПАО «Т Плюс» и Комитетом по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации района на сумму свыше 1,4 миллионов рублей.

Долг мужчина не выплачивал, поэтому приставы навели справки. Выяснилось, что должник имеет в собственности две машины, нежилое помещение, а также открытые расчетные счета.

На деньги, находящиеся в банке, обращено взыскание, в отношении транспорта вынесен запрет на осуществление регистрационных действий, а недвижимость была арестована.

В случае, если долг не будет оплачен, помещение передадут на реализацию.