Следственным отделом по Ленинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который почти год не выплачивал сотруднику заработную плату, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

С июля 2018 по март 2019 года индивидуальный предприниматель, организовавший услуги общественного питания, не выплачивал заработную плату своему сотруднику. Суммарно задолженность перед работником составила 48,876 тысячи рублей.

Следователи выяснили, что финансовые возможности позволяли предпринимателю расплатиться с сотрудником. Обвиняемый сознался следователям в содеянном и оплатил сотруднику часть долга.

Уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.