Генеральный директор одной из фирм Саратова приговорен к реальному сроку за попытку подкупить налоговика, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Фирма предпринимателя проверялась налоговой инспекцией и по результатам проверки ему были доначислены налоги. Мужчина хотел снизить сумму своих долгов перед бюджетом и предложил инспекторы за пять миллионов рублей «решить этот вопрос».

Фискал сообщил о предложении взятки сотрудникам ФСБ и предпринимателя задержали во время передачи части денег 31 января на улице Чернышевского.

Суд приговорил бизнесмена к четырем годам колонии строгого режима.