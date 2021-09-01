У предпринимателя из Саратовской области арестована недвижимость за полумиллионный долг по налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

ИП долгое время не платил налоги, и в итоге задолженность превысила полмиллиона рублей. Судебные приставы взяли на контроль это дело.

Предпринимателя уведомили о производстве, однако долг он погашать не спешил. Тогда пристав направил запросы и выяснил, какое имущество есть у должника.

Так, были арестованы четыре помещения площадью от 523 до 1712 квадратных метров. Кроме того, предприниматель привлечен к административной ответственности. В случае, если он не погасит долг сам, недвижимость будет продана.