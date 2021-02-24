Прокуратура Заводского района Саратова выявила несоблюдения законодательства при реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Во время проверки выявили факты реализации такой продукции с нарушением технического регламента, а именно без маркировки и этикеток.

Отсутствие необходимой информации нарушает право потребителей на безопасность товаров.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело.

Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.