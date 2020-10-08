Саратовец заказал у предпринимателя образец мебели, который должен был прийти за 40 дней, но так его и не получил. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

Бизнесмен не хотел возвращать 14,2 тысячи рублей гражданину, которые он заплатил. Тогда тот обратился в надзорное ведомства региона.

Суд установил, что были нарушены права потребителя и теперь предприниматель отдаст уже 45,6 тысячи рублей — цену товара, неустойку за просрочку передачи оплаченного товара, компенсацию морального вреда — две тысячи рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя добровольно — 15,2 тысячи рублей.