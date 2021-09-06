Судебные приставы арестовали автомобиль Вольского предпринимателя, чтобы заставить его вернуть долг, сообщает УФССП по Саратовской области.

Мужчина накопил задолженность по налогам почти в 400 тысяч рублей, которые он выплачивать не спешил. Чтобы принудить 37-летнего предпринимателя к выплате долга, судебные приставы арестовали расчетные счета должника и наложили запрет на регистрационные действия его транспортного средства.

Это не оказало должного влияния, поэтому вскоре его автомобиль Toyota Venza арестовали. Это заставило мужчину выплатить долг. Он перечислил деньги в полном объеме.