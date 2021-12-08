С 13 по 17 декабря в Центре предпринимателя «Мой бизнес» пройдет серия мастер-классов для предпринимателей, которые хотят повысить эффективность своей работы с электронными площадками. Участники узнают, как успешно продвигать свою продукцию и выходить в ТОП на крупнейших e-commerce площадках страны: Wildberrries, OZON и Яндекс.Маркет.

Участие в мастер-классах поможет успешно взаимодействовать с маркетплейсами, что, в свою очередь, позволит расширить географию своего присутствия и увеличить прибыль компании. В рамках 5-ти вебинаров участники вместе с экспертами разберут особенности работы с каждым из трех популярных маркетплейсов, а также освоят платные и бесплатные инструменты продвижения на торговых площадках.

Программа «Недели маркетплейсов»:

— 13 декабря, 15:00-17:00 — Мастер-класс «Бесплатные способы продвижения на Wildberries».

Разберем основные бесплатные способы продвижения на Wildberries: нюансы работы с карточками товаров, описанием, контентом, отзывами, категориями.

— 14 декабря, 15:00-17:00. Мастер-класс «Платные способы продвижения на Wildberries».

Разберем основные платные способы продвижения на Wildberries – самовыкупы и рекламу;

— 15 декабря,15:00-17:00. Мастер-класс «Как попасть в ТОП на OZON. Личный опыт продавца».

Разберем, как работают поисковые алгоритмы Озона, и что влияет на органическое продвижение товаров; какие эффективные инструменты бесплатного продвижения существуют; как правильно подготовиться к запуску внутренней рекламы; опасен ли out-of-stock для дальнейшего продвижения;

— 16 декабря, 15:00 -17:00. Мастер-класс «Правила и нюансы внутреннего продвижения на OZON, которые точно работают».

Разберем, какие есть внутренние рекламные инструменты на Озоне, какие виды рекламы обязательны к использованию, как не сливать бюджет и добиться эффективности от рекламных кампаний; так ли важно участвовать в акциях, и какими они бывают;

— 17 декабря, 15:00-17:00. Мастер-класс «Продвижение на Яндекс.Маркете».

Разберем основные способы и инструменты продвижения на Яндекс.Маркете: ключевые слова, продающий контент, инфографики, SEO-описание, работа с отзывами и аудиторией, внутренняя реклама, система акций и скидок.

Все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Участие бесплатное.

Регистрация по ссылке https://mybiz64.ru/marketpacebooster .

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.