8 декабря, в Центре предпринимателя «Мой бизнес» пройдет онлайн-семинар «Управление знаниями в компании», посвященный построению продуктивной корпоративной системы управления знаниями.

Понятие «управление знаниями» появилось еще в середине 90-х годов в среде крупных корпораций, для которых, в какой-то момент, проблемы обработки информации встали особенно остро. При этом стало очевидно, что основная проблема кроется в работе со знаниями, которыми располагают непосредственно специалисты компании, обеспечивая основное преимущество перед конкурентами.

Когда дело касается использования накопленных знаний, зачастую разные отделы в пределах одной компании функционируют хаотично и разрозненно, поскольку не имеют возможности найти и использовать знания, находящиеся в других подразделениях. Каждый руководитель старается решить этот вопрос по-своему и интегрировать в компании наиболее удачную модель для эффективного управления этим ресурсом.

На онлайн-семинаре, который пройдет 8 декабря, будут разобраны вопросы, связанные с построением продуктивной корпоративной системы знаний, ее основными критериями и задачами.

Программа:
— Построение продуктивной КСУЗ — корпоративной системы управления знаниями;
— Структура системы управления знаниями;
— Ключевые подсистемы базы знаний;
— Стратегические и тактические задачи построения базы знаний в компании;
— Критерии качественной базы знаний;
— Основные регулярные управленческие процессы в рамках задачи управления знаниями;
— Роли руководителей в построении системы управления знаниями в компании;
— С чего начинать, если задачи менеджмента знаний в компании ставятся впервые: каким может быть наполнение первого рабочего проекта, как могут построить сотрудничество HR и IT-департаменты, как повысить вовлечение носителей знаний в наполнение базы знаний и другое.

Спикер — Марина Корсакова, корпоративный менеджер, бизнес-тренер, бизнес-консультант, руководитель программы МВА «Управление инновациями» в бизнес-школе МИРБИС, кандидат экономических наук, автор книги «Менеджер трансформации: полное практическое руководство по диагностике и развитию компаний».

Участие в онлайн-семинаре бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области.

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