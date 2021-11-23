В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” Центр предпринимателя «Мой бизнес» предоставляет бесплатный доступ к образовательной платформе «Деловая среда. Премиум» сроком на 3 месяца. Получить доступ к платформе могут физические лица и действующие предприниматели.

«Деловая среда. Премиум» — это ресурс, созданный для тех, кто хочет начать свой бизнес, увеличить доход и стать лучшим в своем деле. Пользователи платформы получают доступ к большой базе ежемесячно обновляемых образовательных материалов от успешных российских предпринимателей, а также могут принимать участие в нетворкинг-активностях, вебинарах и сессиях «вопрос-ответ» с приглашенными отраслевыми экспертами.

Каждый месяц на платформе появляются новые курсы, лайфхаки, статьи и исследования – это поможет не стоять на месте и постоянно развивать себя и свой бизнес.

После вступления в клуб, пользователь получает:

— курсы с упором на практику по всем направлениям в бизнесе: маркетинг, продажи, операционное управление, финансы, персонал, бизнес-процессы;

— пошаговые инструкции для запуска разных видов бизнеса;

— 50+ бизнес-хаков (инструменты и задания от российских предпринимателей);

— 10 записей лучших вебинаров;

— 20 чек-листов и шаблонов (для тех, кто любит внедрять быстро);

— 50+ статей и исследований (переводы лучших зарубежных статей и исследования рынка);

— Бонус№1 — 50+секретов миллионеров (из курса 120 секунд);

— Бонус №2 — Курс “Академия провалов” (полный доступ к материалам курса сразу);

— ежемесячно обновляемый премиум-контент по развитию бизнеса.

Общая стоимость такого пакета превышает 90 000 рублей, но Центр «Мой бизнес» готов предоставить доступ к закрытому клубу «Деловая среда. Премиум» абсолютно бесплатно сроком на 3 месяца!

Получить доступ к программе могут:

— ИП или ООО, зарегистрированные на территории Саратовской̆ области, включенные в реестр СМСП;

— физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность.

Подать заявку на получение бесплатного доступа можно по ссылке https://mybiz64.ru/dspremium .

Центр предпринимателя “Мой бизнес” работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.