Центр поддержки предпринимательства Саратовской области при поддержке министерства экономического развития области приглашает предпринимателей принять участие в первой бизнес-миссии 2020 года.

23-24 января делегация саратовских предпринимателей отправится в Казань. Бизнес-миссия организуется с целью укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Саратовской области и Республики Татарстан.

В рамках визита делегации предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Республики Татарстан, деловые встречи и В2В переговоры. Подробная программа бизнес-миссии будет сформирована по результатам рассмотрения заявок потенциальных участников. Транспортные и организационные расходы покрываются за счет средств Центра поддержки предпринимательства Саратовской области. Данная возможность реализована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Приглашаем заинтересованные предприятия, организации, учреждения, индивидуальных предпринимателей региона войти в состав участников бизнес-миссии Саратовской области.

Для участия в бизнес-миссии необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/qgWgR1eeTuEoGgbs8. Заявки принимаются до 10 января 2020 года.