Арбитражный суд Саратовской области обязал предпринимателей снести торговые ларьки на общей площади в 120 квадратных метров, установленные на площади Ленина.

Администрация подала иск на ООО «Александрия» и нескольких бизнесменов. По выписке из ЕГРН организация является собственником 160 квадратных метров земли. Выяснилось, что на участке установлено несколько торговых павильонов, но часть из него — площадью 75 квадратных метров, самовольно захвачена.

— Установлено, что 1 июня между ООО «Александрия» и ИП Мельников Д.В. был заключен договор сроком 11 месяцев заключен договор аренды земли. 31 декабря его расторгли, предприниматель отказался вести деятельность организации и поэтому землю отдали в аренду другим предпринимателям, — уточнили в пресс-службе суда.

Ими стали Алвард Матевосян — с ларьком овощей от совхоза «Весна», Араик Газарян — с павильоном по продаже обуви, Эльмир Асадов и Светлана Олейникова — продающие одежду, Фахраддин Теюб Оглы Тагиев — с тремя торговыми точками по реализации головных уборов и сумок, а также Олег Дындин.

Суд решением от 20 мая обязал бизнесменов снести ларьки за свой счет, ООО «Александрия» — освободить земельный участок . Если это решения не будет исполнено, то предприниматели будут платить неустойку в размере 300 рублей с каждого за каждый день неисполнения решения суда.

Доказательств, указывающих на виновность ИП Мельникова Д.В. представлено не было. Поэтому с каждого ответчика взыскали в его пользу расходы по оплате судебной экспертизы по 6,428 тысячи рублей с каждого.