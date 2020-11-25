Самый низкий процент платы среди предпринимателей и юрлиц за услугу по обращению с ТКО в октябре выявлен в Ершовском и Краснокутском районах Саратовской области. Их платежи составили менее 10 процентов и 15 процентов от начисленного соответственно.

Также не отличаются платежной дисциплиной юрлица и представители бизнеса Питерского района, Ивантеевского, Краснопартизанского и Советского районов области, где процент оплаты услуги не превышает 45 процентов.

— Во всех «отстающих» районах будет усилена работа нашей инспекторской службы и службы досудебного урегулирования. В отсутствии добровольного погашения задолженности всем неплательщикам в перспективе грозит принудительное взыскание долгов в судебном порядке. Положительный опыт работы с предпринимателями из районов есть. Например, благодаря такой активизации прежние антилидеры — алгайские бизнесмены – в октябре продемонстрировали уровень оплаты в более чем 100 процентов, то есть начали активно платить по долгам, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам взысканием не только суммы основного долга, но и судебных издержек. Законодательство также позволяет Регоператору предъявлять должникам в судебном порядке возмещение убытков, причиненных из-за неисполнения обязательств по оплате услуги. Кроме того, на банковские счета и имущества может быть наложен арест до полного погашения задолженности.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону: +7-845-225-64-90.