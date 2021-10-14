Предприниматели и самозанятые Саратовской области могут получит консультацию по SMM

Саратовский центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям и самозанятым саратовской области бесплатные консультации по SMM-продвижению в интернете.

Специалисты информационного агентства Impress помогут грамотно составить рекламную компанию и настроить рекламу для максимально эффективного привлечения клиентов.

Также эксперты интернет-маркетинга помогут с созданием сайта, позиционированием товаров и услуг в интернете и разработкой контент-плана для социальных сетей.

Консультации проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.