Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» составили рейтинг районов области по своевременности оплаты услуги по обращению с ТКО с начала работы компании как регионального оператора. Был проанализирован ежемесячный объем начислений и задолженность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 1 апреля текущего года.

В зоне деятельности 1, где регоператор начал оказание услуги в августе 2018 года, возглавил антирейтинг ЗАТО Шиханы. В нем местные предприниматели не оплатили 24 месяца работы регоператора, а это больше половины всего времени оказания услуги. Второе место занял Перелюбский район с 18 месяцами неоплаты. Во второй зоне деятельности 2 (Правобережье) отличились Петровский район с 13 месяцами и Красноармейский район с 8 месяцами сроками неоплаты по общей сумме задолженности соответственно, но стоит учесть, что и период деятельности регоператора в этих районах в полтора раза меньше – с января 2020 года.

«На фоне достаточно крупных долгов прошлых лет текущая собираемость практически во всех районах антилидерах сейчас около 100%. Накопленные долги предприниматели предпочитают забыть и платят только после вынесения судебного решения. Этим вопросом сейчас успешно занимаются наши юристы. Также хотелось бы отметить относительно своевременную и полную оплату услуги по обращению с ТКО предпринимателей и юрлиц Энгельсского и Воскресенского районов. В них сумма задолженности по этой категории абонентов эквивалентна 3 и 5 месяцам нашей работы», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Компания напоминает, что формирование длительной дебиторской задолженности влияет на темпы развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, сокращает возможность обновления контейнерного парка и спецтранспорта, не позволяет улучшать инфраструктурное обеспечение населения услугой. В то же время соблюдение платежной дисциплины предоставляет возможность долгосрочного планирования деятельности регоператора и повышения качества оказания услуги по обращению с ТКО.