Центр предпринимателя «Мой бизнес» продолжает оказывать услугу бесплатных консультаций по одному из самых сложных направлений в ведения бизнеса – SMM и продвижению в интернете.

Консультации помогут предпринимателям и самозанятым по-новому взглянуть на бизнес, выявить свои ошибки в работе с социальными сетями и популяризацией бренда, а также выстроить эффективную стратегию продвижения своих товаров и услуг в интернете.

Консультации проводят эксперты центра предпринимателя «Мой бизнес» — профессионалы в области digital-продвижения — Артем Никитин и Андрей Рогатин, основатели агентства Impress. Вместе со своей командой, они смогут решить проблемы любого бизнеса, связанные с настройкой и запуском таргетированной рекламы в Instagram, Facebook и Вконтакте; переводом бизнеса в онлайн; разработкой и ведением социальных сетей; созданием сайта и управлением онлайн-маркетингом.

Маркетолог Анна Чупина уже не один раз обращалась в агентство Impress:

— В своей деятельности я сталкиваюсь с разными проектами, и, зачастую, мне не хватает некого опыта, взгляда со стороны на проблему. В таких случаях я обращаюсь в Impress, причем по абсолютно разным вопросам – настройка таргета, стратегия, тренды в социальных сетях. Я очень благодарна за возможность получить профессиональную консультацию от экспертов в этой индустрии и планирую обращаться к ним еще, — сказала она.

Самозанятую Алену Карабанову на консультацию привел вопрос, связанный с настройкой таргетированной рекламы:

— Я очень благодарна консультантам за компетентную помощь. Я получила развернутый ответ на свой запрос по поводу целесообразности использования рекламы, а также о том, как избежать блокировки аккаунта. Кроме этого, специалисты дали мне советы по визуальному оформлению и продвижению рабочего профиля. Я осталась очень довольна консультацией, — отметила она.

Зарегистрироваться на получение консультации можно по ссылке https://mybiz64.ru/consultation , телефону горячей линии 8(800) 301-43-64 или напрямую у экспертов 8(902) 043-99-66.

Напоминаем, что услугой могут воспользоваться как СМСП и физические лица (доступно до трех бесплатных консультаций), так и самозанятые (доступно до двух бесплатных консультаций).

Услуга оказывается в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при поддержке Минэкономразвития Саратовской области.