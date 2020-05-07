Арендаторы федерального имущества смогут получить отсрочку по оплате аренды за период с апреля по июнь текущего года. Об этом сообщает Территориальное управление Росимущества в Саратовской области в четверг, 7 мая.

Предпринимателям разрешают перенести оплаты на любую дату не позднее 31 декабря 2021 года.

— Право на полное освобождение от уплаты арендных платежей имеют субъекты МСП, вид деятельности которых включен в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, — говориться в официальном сообщении.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Росимущества в разделе «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства» www.rosim.ru.