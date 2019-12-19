В среду, 18 декабря, в пресс-центре «Комсомолки», состоялся круглый стол, посвященный теме развития предпринимательства на территории Саратовской области.

Участниками мероприятия стали первый замминистра экономического развития региона Дмитрий Муравьев, замдиректора АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» Аркадий Балаян, гендиректор АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства», исполнительный директор НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства» Сергей Гайдаш, директор ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» и руководитель Центра предпринимателя «Мой бизнес» Александр Марченко и предприниматели.

— Само предпринимательство предполагает под собой движение и развитие различных отраслей. Министерство экономического развития ежемесячно отслеживает динамику по различным показателям, в течение текущего года отмечается прирост количества индивидуальных предпринимателей на 2% и объема поступивших налогов по спецрежимам на 11,4%. Отмечу, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» министерством на территории региона реализуются четыре проекта: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Мы стараемся поддерживать продвижение наших товаров на экспорт, оказываем комплекс услуг через сеть организаций инфраструктуры, реализуем меры популяризации предпринимательства на различных мероприятиях и через информационную кампанию, — рассказал первый замминистра экономического развития региона Дмитрий Муравьев.

Финансовую поддержку в виде льготных займов и поручительств начинающие и действующие предприниматели могут получить в Фонде микрокредитования и Гарантийном фонде, каждый из которых существует более 10 лет.

Стоит отметить, что Корпорация МСП высоко оценила гарантийную поддержку бизнеса в Саратовской области. Корпорацией проведен ранжирование региональных гарантийных организаций России по итогам деятельности за 2018 год. По результатам ранжирования Гарантийный фонд Саратовской области повысил свой рейтинг финансовой устойчивости по сравнению с предыдущим периодом. Фонду присвоен сводный ранг ВВ Е. Показатели ВВ и Е характеризуют Фонд как финансово стабильный и эффективный.