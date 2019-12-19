Участниками мероприятия стали первый замминистра экономического развития региона Дмитрий Муравьев, замдиректора АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» Аркадий Балаян, гендиректор АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства», исполнительный директор НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства» Сергей Гайдаш, директор ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» и руководитель Центра предпринимателя «Мой бизнес» Александр Марченко и предприниматели.
— Само предпринимательство предполагает под собой движение и развитие различных отраслей. Министерство экономического развития ежемесячно отслеживает динамику по различным показателям, в течение текущего года отмечается прирост количества индивидуальных предпринимателей на 2% и объема поступивших налогов по спецрежимам на 11,4%. Отмечу, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» министерством на территории региона реализуются четыре проекта: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Мы стараемся поддерживать продвижение наших товаров на экспорт, оказываем комплекс услуг через сеть организаций инфраструктуры, реализуем меры популяризации предпринимательства на различных мероприятиях и через информационную кампанию, — рассказал первый замминистра экономического развития региона Дмитрий Муравьев.
Финансовую поддержку в виде льготных займов и поручительств начинающие и действующие предприниматели могут получить в Фонде микрокредитования и Гарантийном фонде, каждый из которых существует более 10 лет.
Стоит отметить, что Корпорация МСП высоко оценила гарантийную поддержку бизнеса в Саратовской области. Корпорацией проведен ранжирование региональных гарантийных организаций России по итогам деятельности за 2018 год. По результатам ранжирования Гарантийный фонд Саратовской области повысил свой рейтинг финансовой устойчивости по сравнению с предыдущим периодом. Фонду присвоен сводный ранг ВВ Е. Показатели ВВ и Е характеризуют Фонд как финансово стабильный и эффективный.
Методика определения ранга основана на оценке показателей финансовой устойчивости: достаточность и управление капиталом, ликвидность, управление рисками, рентабельность. Кроме этого учитываются и качественные показатели, а также оценка эффективности их работы: эффективность гарантийной и операционной деятельности. В общей сложности оценивается 24 показателя.
— Спрос на наши услуги растет, а вместе с ним растут и фонды. Оба фонда созданы в рамках государственных программ по развитию малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день портфель микрозаймов Фонда микрокредитования составляет 255 миллионов рублей. Капитал Гарантийного фонда уже больше 290 млн. рублей. Это деньги, которые работают на малый бизнес и приносят отдачу. Стоит отметить, что предприниматели являются одним из ключевых драйверов в развитии нашего региона — бизнесмены не только пополняют областной бюджет за счет уплаты налогов, но и создают новые рабочие места, — отметил Сергей Гайдаш.
Напомним, что задача Гарантийного фонда — решать проблему нехватки собственного залогового обеспечения представителей малого и среднего бизнеса, предоставляя поручительства по кредиту и банковской гарантии. В 2019 году Гарантийным фондом уже выдано 75 поручительств на сумму 376,6 млн. рублей, что позволило бизнесу привлечь в экономику предприятий 1 052,7 млн. рублей заемных средств.
Также одной из ключевых организаций, деятельность которых направлена на создание максимально комфортных условий для бизнесменов, является Центр предпринимателей «Мой бизнес».
По словам руководителя Центра Александра Марченко, здесь бизнесмены получают определенный комплекс услуг, начиная от консультационных услуг и заканчивается финансовой поддержкой.
— Наша цель — сделать ведение бизнеса более понятным и прибыльным, — подчеркнул он.
Кроме того, существует еще один аспект оказываемой предпринимателям поддержки — помощь в выводе производимой продукции за пределы России, на экспорт.
— В этом вопросе мы помогаем малому и среднему бизнесу от начала и до самого конца — до выхода товаров на экспорт, — отметил заместитель директора АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» Аркадий Балаян, — Мы консультируем предпринимателей по поиску иностранных партнеров, организуем участие в международных выставках, бизнес-миссиях и обучающих семинарах.