На территории Правобережья Саратовской области в Зоне деятельности II Регионального оператора самыми дисциплинированными плательщиками услуги по обращению с ТКО за октябрь стали индивидуальные предприниматели и юридические лица Ртищевского района. Их уровень оплаты услуги превысил 100 процентов. Предприниматели оплачивают не только текущие платежи, но и долги прошлых периодов. Собираемость выше средней отмечается среди юридических лиц Базарно-Карабулакского и Воскресенского районов.

— Благодаря системным тотальным проверкам, большой досудебной работе, а также сотрудничеству с муниципальными властями показатели собираемости платежей улучшаются. Все больше предпринимателей и юридических лиц «выходят из тени». Но некоторые коммерсанты до сих пор считают допустимым игнорировать требования законодательства в части легализации образуемых отходов и оплаты оказанных услуг. Их легализация — одна из приоритетных задач, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону +7-845-225-64-90. Также юридические лица могут обратиться за заключением договора с Региональным оператором воспользовавшись сайтом.