За прошедший год в рамках 44-го Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок» заключены контракты на сумму 65 млрд.рублей. Сегодня, 4 февраля, в пресс-центре «КП-Саратов» рассказали об итогах работы в сфере госзаказа Саратовской области и задачах на текущий год.

Замминистра экономического развития Саратовской области Наталия Калашникова рассказала о том, что всего 38 млрд. рублей законтрактовано по областному заказу и 27 млрд. – по муниципальному. С учетом национальных проектов и государственных программ общий объем закупок увеличился почти на 10 млрд.руб.

По ее словам, в основном средства по контрактам направлялись на дорожные и строительные работы, а также в сферу здравоохранения. Каждая вторая закупка объявлялась с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций — проведено более 19 тысяч таких процедур.

Среднее количество участников закупок за прошедший год составило более 3 заявок на одну процедуру. Конечно, по разным товарным рынкам этот показатель различается. Так, если в закупках по продуктам питания в среднем подается от 5 до 7 заявок, в поставках компьютерной техники – от 3 до 4, то в подрядных работах достаточно высок уровень несостоявшихся процедур, в том числе, при наличии единственной заявки.

Также на пресс-конференции отметили, что по итогам Национального рейтинга прозрачности закупок – 2021 Саратовская область стала единственным регионом в ПФО, который вошел в число лидеров Национального рейтинга в целом по стране, то есть в первую десятку регионов, которым присвоена наивысшая группа — «Гарантированная прозрачность госзакупок».

У области стабильно высокие показатели в Национальном рейтинге. Начиная с 2015 года мы входили в группу регионов с высокой прозрачностью госзакупок, а в 2019 году, впервые, отмечены экспертами наивысшей оценкой «Гарантированная прозрачность госзакупок», которую подтверждаем уже на протяжении трех лет.

С заказчиками проводится системная работа по ключевым показателям Рейтинга, это: увеличение доли конкурентных процедур, закупок у малого бизнеса, среднего количества участников, снижение объемов несостоявшихся торгов, использование электронных магазинов при осуществлении закупок у единственного поставщика.

-Конечно, не могу не сказать о той реформе в сфере госзаказа, которая произошла в текущем году. С 1 января заработали оптимизационные поправки в 44-й Закон, которые активно обсуждались в профессиональном сообществе на протяжении нескольких лет. Основная часть изменений уже вступила в силу, остальные будут вводиться поэтапно — до 1 июля 2023 года. Вектором нововведений является упрощение закупочных процедур, создание законодательных барьеров, препятствующих недобросовестной конкуренции, а также цифровизация стадий заключения и исполнения контрактов, — рассказала Калашникова.

Она добавила, что для заказчиков плюсом является сокращение количества способов закупок, сроков их проведения, отмена необходимости разработки конкурсной и аукционной документации по открытым процедурам. Вся информация теперь размещается на сайте в едином, машиночитаемом формате извещения о проведении закупки.