Центр «Мой бизнес» с 15 июля начинает реализацию спецпрограммы, в рамках которой местные производители могут получить экспертное сопровождение по старту торговли на ведущих маркетплейсах – Wildberries, Aliexpress, OZON и «Беру!». В рамках данной услуги, уже 9 июля, с 15:00 до 17:00 пройдет онлайн-семинар на тему: «Как работать с маркетплейсами, перевести продажи в онлайн и масштабировать свой бизнес на всю Россию и страны СНГ».

Семинар проводится для действующих предпринимателей и специалистов, работающих в СМСП. Участники получат полную картину того, как устроены маркетплейсы, узнают об особенностях размещения товара на торговых площадках и типичных ошибках при работе с ними, а также овладеют навыком успешных продаж на маркетплейсах.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

— как работают маркетплейсы;

— плюсы и минусы работы на маркетплейсах;

— что необходимо для начала сотрудничества;

— типичные ошибки продавцов на маркетплейсе;

— как повышать продажи;

— что такое товарный контент в карточке товара, какой он бывает;

— какие показатели заложить в стоимость товара, чтобы сразу выйти в прибыль.

Спикеры вебинара – Павел Сабуров, стаж семь лет управления в федеральной компании DNS, E-commerce предприниматель, сооснователь компании Sellercenter.ru и Аделия Сабурова, стаж пять лет управления в федеральных компаниях «Евросеть» и DNS, E-commerce предприниматель, спикер «Опоры России», центров «Мой бизнес» и «Территория бизнеса». Бизнес-наставник LIKE-Центра, владелица магазинов на Wildberries, Ozon, KazanExpress, сооснователь компании Sellercenter.ru.

Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.