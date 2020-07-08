В Волжский отдел полиции поступило заявление от 27-летней предпринимательницы, которая заплатила за партию одноразовых масок и перчаток, но товар так и не получила. Об этом инциденте сообщает пресс-служба управления МВД по Саратову.

Предпринимательница из Саратова заказала в интернете партию одноразовых масок и перчаток, на указанный продавцом номер карты она перевела 20 тысяч рублей. Но заказанный товар так и не был отправлен покупательнице.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело. В связи с этим инцидентом, управление МВД призывает граждан быть бдительными при покупке товаров в интернете.