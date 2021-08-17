Эксперты XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – определили авторов лучших проектов в области социального предпринимательства и развития молодёжных инициатив. Ими стали 4 человека из 4 регионов России. Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Михаил Шепелев вошёл в число победителей номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов».

В рамках конкурса Михаил представил проект «HanDec», направленный на разработку продающего бизнес-алгоритма для Технологического центра дополнительного и профессионального обучения школьников с ограничениями по слуху «ТехноГрад 64», созданного на базе Школы-интерната АОП №1 города Энгельс. Это продающая страница в социальной сети Инстаграм и интернет-магазин, с сервисом которого можно ознакомиться по ссылке: handec.tilda.ws.

— Проекты, которые создают студенты нашего Института, постоянно поддерживаются на региональном и всероссийском уровне, что подтверждает актуальность опережающей подготовки студентов в сфере проектного управления. Социальное предпринимательство – это сфера, создающая новые возможности для молодёжи, в том числе для опережающей профессионализации, и требует значительной поддержки со стороны государства и партнёров из бизнес-среды. Платформа «Россия – страна возможностей» здесь играет весомую роль в продвижении молодёжных предпринимательских инициатив. Участвуя в данном конкурсе, молодые люди получают возможность практической реализации собственных проектных задумок, способных улучшить жизнь людей, – отмечает пользу всероссийского проекта для студентов директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

Данное тематическое направление конкурса второй год реализуется при поддержке оператора мобильной связи Tele2, работа которого в сфере корпоративной социальной ответственности нацелена на улучшение жизни детей и подростков в регионах.

— Прекрасный проект, сильные ребята, интересные идеи! Данное мероприятие позволило получить дополнительную обратную связь от экспертов, в числе которых были представители компании Tele2, а также представить проект ещё большему количеству людей, – отметил Михаил Шепелев.

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Конкурс создан с целью привлечения потенциала молодёжи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сёл.