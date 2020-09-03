Прокуратура Краснопартизанского района выявила нарушения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при продаже мясной продукции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что товар реализовывали без маркировки, не была указана информация о времени, дате, способе его изготовления, условиях и сроках хранения и других немаловажных аспектах.

На предпринимателя завели административное дело. Согласно решению Арбитражного суда Саратовской области его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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