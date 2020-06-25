Центр предпринимателя “Мой бизнес” оказывает бесплатные услуги по сопровождению и участию в электронных закупках для субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области.

В перечень оказываемых услуг входит:

1. Консультирование и регистрация в ЕГРУЗ (Единый реестр участников закупок).

2. Консультирование по получению электронной цифровой подписи и по выбору удостоверяющего центра, который создает и выдает сертификаты ключей проверки электронной подписи.

3. Консультирование по открытию специального банковского счета для участников закупок, консультирование по выбору банковской организации для открытия специального счета.

4. Определение стратегии по подбору закупочных процедур для получателя услуги, отслеживание процедуры.

5. Сопровождение в аукционах по выбранной закупочной процедуре:

— изучение требований к участникам, установленным в закупочной документации;

— консультирование по вопросам условий содержащихся в проекте договора и техническом задании;

— полная подготовка документов для подачи заявки;

— подача заявки на электронную торговую площадку;

-участие в торговых процедурах на электронных торговых площадках.

6. Сопровождение заключения контракта, в случае победы по итогам участия в закупочных процедурах:

— консультирование;

— проверка размещенного проекта контракта на электронной торговой площадке;

— подписание контракта от лица получателя услуги.

Узнать подробности о порядке оказания услуги, а также оставить заявку можно по телефону горячей линии 8 800 301-43-64.

Услуги по тендерному сопровождению оказываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».