Правительство РФ приняло решение выделить 500 миллионов рублей на возмещение малому и среднему бизнесу комиссии за использование системы быстрых платежей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Это сервис Банка России, который, в том числе, позволяет оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков-участников. Комиссия не превышает 0,7 процента от стоимости товара. Это до двух с половиной раз ниже, чем у других платежных операторов.

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Порядок предоставления субсидии таков: в первую неделю каждого нового месяца банк, подключенный к системе, будет передавать Минэкономразвития данные о количестве операций МСП и уплаченной комиссии. В течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступают в кредитное учреждение, после чего в течение пяти дней предприниматель должен получить средства.

Выделенные из резервного фонда 500 миллионов рублей пойдут на покрытие затрат, связанных с уплатой комиссии, с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Сейчас сервисом быстрых платежей пользуются 81 тысячи субъектов МСП. К системе подключены 195 банков, 50 из которых работают с бизнесом.

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Отметим, что центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области.