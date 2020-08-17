18 августа в 11:00 Центр предпринимателя “Мой бизнес” организует онлайн-семинар “Управление денежными потоками предприятия”. Семинар будет посвящен тому, как грамотно сбалансировать денежные потоки и какие меры необходимо предпринять уже сегодня, чтобы не допустить банкротства и стабилизировать положение на рынке.

Вопросы, которые будут разобраны на семинаре:

— Почему так произошло, что у большинства предпринимателей не оказалось подушки безопасности?

— Как максимально обезопасить себя в случае повторения подобной ситуации?

— Как грамотно управлять финансовыми потоками как личными, так и производственными?

— Как бороться с кассовыми разрывами и работать с дебиторской задолженностью?

Вебинар проведет Светлана Воронкова, эксперт по переговорам и финансовым вопросам ведения бизнеса, руководитель тренингового центра «Амикон».

Участие в онлайн-семинаре бесплатное, чтобы получить ссылку на трансляцию, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.