С 19 октября по 13 ноября начинающие предприниматели области смогут принять участие в бесплатной образовательной программе «Бизнес-старт», организованной Центром предпринимателя «Мой Бизнес» в Саратовской области и платформой «Деловая среда».

Задача программы – помочь участникам понять, как подготовить концептуальную модель собственного бизнеса или улучшить уже имеющуюся модель. После прохождения обучения каждый участник сможет определиться с бизнес-нишей, собрать свой продукт и настроить маркетинговые процессы его продвижения, освоить искусство успешных переговоров и продаж, самостоятельно подготовить бизнес-план для привлечения инвестиций, а также познакомиться со всеми нюансами при выборе формы собственности и вида налогообложения.

Программа курса:

19 октября, 18:30–21:30 – «Выбор ниши или как найти бизнес-идею»;

21 октября, 18:30–21:30 – «Подготовка для старта бизнеса и важные предпринимательские навыки»;

23 октября, 18:30–21:30 — «Как создать продающий сайт»;

26 октября, 18:30–21:30 – «Что такое маркетинг и ключевые данные в нем»;

28 октября, 18:30–21:30 — «Маркетинг: Воронка продаж, клиентские ценности. бесплатные каналы привлечения первых клиентов»;

30 октября, 18:30–21:30 – «Как вести и использовать социальные сети для привлечения клиентов»;

2 ноября, 18:30–21:30 – «Продажи, основные технологии продаж»;

4 ноября, 18:30–21:30 — «Переговоры, методы ведения переговоров и практика»;

6 ноября, 18:30–21:30 — «Контекстная и таргетированная реклама»;

9 ноября, 18:30–21:30 — «Бухгалтерия, налоги и юриспруденция. Как защитить свою компанию на старте?»;

11 ноября, 18:30–21:30 — «Привлечение инвестиций в свой стартап»;

13 ноября, 18:30–21:30 — «Публичные выступления и имидж руководителя».

Спикеры программы — ведущие эксперты и действующие предприниматели. Участники программы прослушают серию вебинаров, возьмут в работу чек листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы Деловой среды, необходимые для развития бизнеса.

По окончании программы студенты получат сертификаты о прохождении программы.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на официальном сайте.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.