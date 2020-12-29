Сотрудники Управления Россельхознадзора в Саратовской области обнаружили фантомную площадку по производству молочной продукции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Подозрения вызвал ООО “Маслодел” в Вольске. Выяснилось, что в ряде случаев от выписки до гашения ветеринарных сертификатов происходит от одной до пяти минут.

Проверка показала, что помещения предприятия пустуют, но за два месяца через площадку было оформлено порядка 300 тонн продукции.

Ее исключили из реестра системы «Цербер». Регистрация уполномоченных лиц для работы в ФГИС «Меркурий» аннулирована.