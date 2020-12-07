4 декабря глава региона Валерий Радаев вручил переходящие кубки губернатора Саратовской области работникам агропромышленного комплекса за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве, переработке и хранении сельхозпродукции.

— Сельское хозяйство – это наш стратегический запас, это жизнь. Ни коронавирус, ни климатические риски не могут лишить землю, поля способности плодоносить и кормить людей. А ваш труд был и остается самым почетным и определяющим, — отметил глава региона.

Награды получили ведущие аграрии области, в числе которых, как «Лучший пищевик» года, отмечен «Молочный комбинат Энгельсский».

Кубок «Лучший пищевик» — одна из самых значимых отраслевых наград Саратовской области. Для определения лучших учитывается техническая оснащенность предприятия и соблюдение в работе принципов ХАССП, качество и количество производимой продукции, объёмы налоговых отчислений, вклад в развитие региона.

«Молочный комбинат Энгельсский» – предприятие с богатыми традициями и современными производственными площадками, на стандарты работы которого равняются многие производители продуктов питания в регионе.