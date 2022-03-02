Саратовское предприятие загрязняет территорию Саратова своими отходами на глазах у горожан.

Индустриальный парк «Рефлектор», который находится на улице Панфилова, сбрасывает отходы своей промышленной деятельности в канализацию.

Об этом сообщает в соцсети ВКонтакте житель областного центра.

— Канализация, судя по фото, забита. Поэтому все отходы выходят прямо в город и двигаются по 50 Лет Октября в сторону 3-й Дачной, — пишет очевидец.

Саратовец утверждает, что такое загрязнение города происходит каждый день в течение длительного времени.

— Цвета отходов также меняются каждый день, а то и каждый час. С утра они были красными, после 15:00 чёрными, местами чёрно-зелёными. Цвет отходов также меняется с каждым днём, перебирая почти все цвета радуги, — констатирует нарушение природного законодательства автор поста в группе «Саратов онлайн».