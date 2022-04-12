Саратовской области выделено 42,8 млн рублей на реализацию региональной программы развития промышленности в 2022 году. Трансферт предоставят в соответствии с распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

В целом на региональные программы развития промышленности Правительством РФ в этом году будет направлено свыше 3,7 млрд рублей. Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий.

Кроме того, региону планируется выделить 53,3 млн рублей на докапитализацию фонда развития промышленности. При этом софинансирование из бюджета Саратовской области составит 538,6 тыс. руб.

В данной мере поддержки уже заинтересовались 43 предприятия.