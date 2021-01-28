Саратовский филиал АО «Управление отходами» для сокращения вредного влияния отходов на окружающую среду заключает договоры на прием, обработку и захоронение промышленных отходов с предприятиями региона. В 2020 году было подписано 26 договоров. За первый месяц этого года поступило уже несколько заявок.

На основании документов, регламентирующих обращение с отходами, мусороперерабатывающие комплексы могут принимать до 30 процентов производственных отходов от общего числа ТКО, поступающего для первоначальной обработки.

Двухсторонние договоры на утилизацию отходов производства III, IV, V классов опасности с Саратовским филиалом АО «Управление отходами» подписывают строительные, автодорожные, мебельные компании, производители стройматериалов и предприятия коммунального хозяйства.

— На наших полигонах мы можем принимать, обрабатывать и экологически безопасно захоранивать, в том числе промотходы. Предприятия, ведущие производственную деятельность, должны помнить, что им необходимо иметь отдельный договор на обращение с промышленными отходами. Нельзя подбрасывать отходы производства в контейнеры для ТКО, установленные для населения. К сожалению, пока случаи обнаружения промотходов в бытовом мусоре выявляются регулярно, — отметил руководитель саратовского филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Эффективному выстраиванию долгосрочных отношений с крупными компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории Саратовской области, способствует надежность компании АО «Управление отходами» как концессионного предприятия. Оно гарантирует экологически безопасное обращение не только с ТКО и промышленными отходами.