Лидер Саратовского регионального отделения «Боевго братства» Сергей Авезниязов записал видеообращение, в котором сравнил депутат облдумы Николая Бондренко с Геббельсом, а депутата госдумы от КПРФ Ольгу Алимову назвал «Бандершей». Запись доступна в социальной сети Instagram.

— Не мог промолчать про очередную выходку «розовых». Почему я называю их «розовые»? Они, конечно, пытаются назвать себя коммунистами, но я не называю их коммунистами. Потому что им далеко до коммунистов и людей, которые жили ради народа и для народа. Когда господин Бондаренко оскорбил Александра Янкловича (депутат гордумы Саратова, Герой России — прим. ред.), назвал его предателем, наверное, не подумал. Отнесем его к тому поколению, которое не понимает, для чего оно живет и для кого оно живет.

Занимаясь легким популизмом и дешевым пиаром, он оскорбил человека, который отдал свою жизнь и продолжает служить Родине, да, ради народа и для народа. Тот подвиг, который он совершил, и получил заслуженное звание Героя, он получил не просто так. Спасая товарища и защищая целостность российского государства, он получил тяжелое ранение, но благодаря его выдержке и железному характеру, он выстоял, вылечился и продолжает служить Родине. То оскорбление, которое прозвучало, наверное, просто относится к нему, к Бондаренко. Коле характерна манера поведения хамства и оскорбления людей, потому что давно, наверное, не били по морде, по фейсу его за его поведение. И он этого всячески боится. Обратите внимание на его поведение в думе. Бедный мальчик, похож на Геббельса. Наверное, маленьким Геббельсом стоит его называть. Когда, он закатывает глаза от удовольствия, причмокивая, захлебываясь от своей безнаказанности.

Стоит, наверное, не удивляться поведению этого молодого человека, потому что он берет пример со своей бандерши — госпожи Алимовой, которая тоже на словах работает в народе. Но посмотрите на поведение. Оскорбление полицейских 22 апреля – это ясно говорит о поведение этой женщины. Она не женщина, она – бандерша. Я думаю, все-таки следственный комитет примет правильное решение, чтобы остановить это безудержное хамство, разбойничье поведение и оскорбление людей. Пора этим, так сказать, банде, которая обнаглела от собственной безнаказанности, ответить перед законом, — говорит Сергей Авезниязов.