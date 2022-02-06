Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о законе, который защитит граждан от мошенников при покупке квартиры.

— Человек мог купить недвижимость, не зная, что жильё аварийное. Некоторые продавцы намеренно скрывали эту информацию. Теперь появилась возможность получить данные о состоянии дома. Сделать это можно при помощи выписки из ЕГРН.

Сталкиваются граждане с мошенничеством и при покупке автомобилей. Много обращений поступает на эту тему. Люди работают, копят средства на такие приобретения, как автомобиль или квартира, годами. Важно защитить добросовестных покупателей от возможного мошенничества, когда они могут остаться и без денег, и без имущества.

Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей. Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт.

Если бывший владелец перестаёт выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать.

Сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата.Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются.

Это не позволяет проверить автомобиль при его регистрации. А значит, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег.

Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство. По аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью, — отметил он.