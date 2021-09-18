Сегодня, 18 сентября, свой голов на выборах в Государственную думу проголосовал председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отдал свой голос в участке 75-м Пресненского района Москвы. По его словам, формат выборов стал очень удобным.

— Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня. Завтра завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор. Надо понимать: если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению своих обязанностей более ответственно, понимая, что люди пришли и сделали выбор, поддержали их. Это ко многому обязывает, — сказал председатель Госдумы.

— Считаю, что если мы будем выполнять свой гражданский долг активно, ответственно подходить к своему выбору, то у нас и власть будет работать более эффективно, — заявил он.