Сегодня, 29 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин посетил строящуюся цирковую студию в Марксе. Ее начали строить в 2004 году, в 2008 этот процесс приостановили и возобновили только сейчас.

Он отметил, что если бы этого не было, здание пришлось бы сносить и строить заново. И раскритиковал число трудящихся на обьекте — визуально их около 30, хотя подрядчик говорил о 72, а должно быть, по словам федерального политика, не менее 150.

Также председатель ГД посчитал неверным благоустраивать территорию до завершения отделочных и строительных работ.

Также спикер Госдумы считает неверным подход делать благоустройство территории до того, как будут завершены все отделочные и строительные работы.