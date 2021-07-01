Председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова официально объявила об окончании электоральной кампании по довыборам в облдуму.

— Сегодня официально завершена избирательная кампания по дополнительным выборам депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва напомню, что в соответствии с законом кампания завершается со дня представления финансового отчета избирательной комиссией области в Саратовскую областную думу.

Избирательная кампания, в целом, проходила качественно, в конкурентной борьбе. 20 кандидатов, в том числе от шести политических партий, боролись за места в региональном парламенте, в регистрации никому отказано не было.

Серьезных нарушений в дни голосования, способных повлиять на результаты голосования, в ходе проведения дополнительных выборов не зарегистрировано, — сказала она.