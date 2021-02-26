При увеличении количества возводимых в Саратове многоквартирных домов, о чем в очередной раз во время своей рабочей поездки в регион говорил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, важно не забывать о социальных и инфраструктурных объектах. Об этом напомнил председатель комитета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Сергей Гладков, избранный от партии «Единая Россия», отметивший актуальность предлагаемых Володиным инициатив, направленных на решение актуальных для жителей области вопросов.

— Обозначенные спикером Государственной думы Вячеславом Володиным задачи по обеспечению жильем отдельных категорий граждан требуют кратно увеличить количество возводимых многоквартирных домов. Строительная отрасль региона готова к выполнению данной задачи. При этом важно, как всегда, подчеркивает Вячеслав Викторович, наравне с жилыми домами возводить и необходимые объекты социальной сферы, заранее рассчитывать транспортную инфраструктуру. Данный вопрос не раз поднимался и депутатами Саратовской областной думы, на региональном уровне принимались соответствующие законодательные решения. В конечном итоге все эти меры позволят качественно и в обозначенные сроки решить вопросы по обеспечению жильём детей-сирот, а также по переселению граждан из аварийного жилья, которые стоят сегодня перед регионом, – подчеркнул Гладков.