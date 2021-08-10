Виктория Бородянская — председатель комитета по туризму Саратовской области рассказала о формировании туристических программ на территории региона.

По ее словам, туризм — это сфера, требующая постоянного развития, поэтому развлекательно-образовательные программы для гостей области постоянно обновляются. Помимо сферы покорения космоса, ставшей визитной карточкой Саратовской области, сейчас идет развитие купеческой тематики и истории немцев Поволжья.

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