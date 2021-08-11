Вчера, 10 августа на пресс-конференции о развитии Саратовского областного туризма председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала об экспозиции Краснокутского краеведческого музея, посвященной второму космонавту Герману Титову.

Экспозиция действует постоянно. По ее словам, она будет интересна как взрослым, хорошо знакомым с тематикой покорения космоса, так и детям, которым будет интересно посмотреть на уникальные экспонаты и даже прикоснуться к некоторым из них. Посетители музея получат возможность взять в руку трубку телефона, по которому Герман Титов впервые сообщил о своем приземлении. Там же можно увидеть его ростовую куклу.

На экспозиции представлены Экскурсоводы музея, по словам председателя, увлечены своим делом и хорошо знают историю родного края. Они смогут емко рассказать о каждом экспонате в коллекции.