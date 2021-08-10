Краснокутский район Саратовской области начал активно развивать туристическую инфраструктуру на своей территории. О природных и исторических достопримечательностях региона подробно рассказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

Регион представляет собой большую историческую и культурную ценность. Напомним, что именно здесь приземлился второй космонавт Герман Титов, который впоследствии назвал Красный Кут своей «Космической родиной». Выставка, посвященная ему, находится в краеведческом музее Красного Кута, и по словам Виктории Бородинской на ней можно даже прикоснуться к экспонатам и подержать в руке трубку телефона, с которой космонавт впервые сообщил о своем приземлении. А зайдя в Краснокутское летное училище, туристы смогут вблизи увидеть авиацию своими глазами, и даже попробовать себя на летном тренажере, предназначенном для обучения курсантов.

Помимо исторической составляющей в регионе активно развивается инфраструктура экотуризма. Дьяковский лес – она из основных природных достопримечательностей Краснокутского района – на его территории растет большое количество реликтовых деревьев, а также он может порадовать посетителей экологически чистым воздухом, родниковой водой и конечно же живописными пейзажами. А для самых мечтательных лес приготовил особую изюминку – дуб желаний, который, согласно местным приданиям, исполняет не все, но самые искрение желания загадавших.

Без общения с миром животных здесь тоже не обошлось. На территории Краснокутского района находится экологическая станция, на которой разводят редкую в наше время птицу – дрофу. Посетители смогут не просто посмотреть ее издалека, а даже потрогать и покормить с рук, ведь птица здесь уже привыкла к рукам гостей.

Стоит отметить, что экотуризм здесь только начинает развиваться. Территории, часто посещаемые людьми, регулярно убираются и опрыскиваются от клещей. Количество посетителей Дьяковского леса увеличивается, и в близи него уже планируют возвести хостел.

Краснокутский район обладает большим потенциалом для развития туризма. Здесь есть масса исторических достопримечательностей и экспонатов в музеях, и описанные в статье – лишь малая их часть. Все чаще посетителями региона становятся иностранные гости. События истории покорения космоса, которой так сильно славится Саратовская область продолжает притягивать туристов к городам, оставившим в ней свой след.