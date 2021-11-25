Стали известны результаты конкурсного отбора полуфинала Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». Конкурс проводится в целях реализации основ государственной молодежной политики Российской Федерации. Его основной целью является создание системы по выявлению лидеров общественных организаций, коллективов и органов самоуправления, реализующих социально значимые проекты в сфере молодёжной политики.

— После победы на региональном этапе я получила право участвовать в полуфинале конкурса, где нам предстояло пройти несколько этапов отбора. По итогам выполнения заданий был сформирован список финалистов, в который мне удалось войти, – рассказала председатель Молодёжного Правительства Саратовской области, магистрант Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Шевченко.

Финал конкурса состоится 4-7 декабря в городе Курске, где Анастасия представит Саратовскую область. За статус победителя будут бороться 42 человека. Организатором выступит Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».