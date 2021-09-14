Сегодня, в гостях у «Комсомольская правда Саратов» побывал в гостях председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская. В рамках обсуждения конкурса видеороликов «Диво России» она рассказала о развитии космической тематики в Саратовской области при помощи «Пушкинской» карты.

Напомним, что проект «Пушкинской» карты организован с целью культурного развития молодежи. Получив ее, лица от 14 до 22-х лет смогут бесплатно посещать музеи, выставки и мероприятия на сумму три тысячи рублей в год.

Карта действует на территории России, и воспользовавшись ей, туристы из других регионов смогут посетить мероприятия и экспозиции, посвященные космической славе Саратовской области.